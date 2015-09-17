宏源期货：沪金短期需维持偏空思路，价格下行空间犹存

沪金近期走势可以用一句话形容：反弹遇阻，跌势重启。经过8月一轮凌厉上攻之后，K线触碰前期支撑线所形成的反压，突破无望后转而下行。长周期观察，沪金下行通道较缓，基本上定义为低位振荡格局，走势相对偏弱，成交重心缓慢下移。作为趋势指标均线系统长时间与K线咬合，参考意义不是很大。