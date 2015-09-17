版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 10:07 BJT

宏源期货：沪金短期需维持偏空思路，价格下行空间犹存

以下内容节选自9月17日的《期货日报》：

沪金近期走势可以用一句话形容：反弹遇阻，跌势重启。经过8月一轮凌厉上攻之后，K线触碰前期支撑线所形成的反压，突破无望后转而下行。长周期观察，沪金下行通道较缓，基本上定义为低位振荡格局，走势相对偏弱，成交重心缓慢下移。作为趋势指标均线系统长时间与K线咬合，参考意义不是很大。

　　MACD指标线上冲回落，柱状线快速走低后翻绿，多头动能消耗殆尽，空头动能开始累积，指标线即将向下回踩中轴支撑。短期内需维持偏空思路，价格下行空间犹存。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐