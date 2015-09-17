宏源期货：沪金短期需维持偏空思路，价格下行空间犹存

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月17日的《期货日报》：
沪金近期走势可以用一句话形容：反弹遇阻，跌势重启。经过8月一轮凌厉上攻之后，K线触碰前期支撑线所形成的反压，突破无望后转而下行。长周期观察，沪金下行通道较缓，基本上定义为低位振荡格局，走势相对偏弱，成交重心缓慢下移。作为趋势指标均线系统长时间与K线咬合，参考意义不是很大。
MACD指标线上冲回落，柱状线快速走低后翻绿，多头动能消耗殆尽，空头动能开始累积，指标线即将向下回踩中轴支撑。短期内需维持偏空思路，价格下行空间犹存。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”