中国货币市场：回购利率走稳资金平衡偏松，公开市场净回笼影响不大

路透上海9月17日 - 中国银行间市场周四主要回购利率 变化有限。交易员表示，本周央行逆回购缩量、公开市场净回笼对短期流动性影响不大，资金面供需仍较为均衡，延续稳中偏松状态。

“大行(融出)最近都很稳定，借钱不难；9月6日(降准实施)以来资金面都没太大压力，”上海一券商交易员表示。

央行最近一次降准于9月6日实施后，银行间资金利率波幅明显减小，其中隔夜回购加权平均利率在1.86%-1.89%区间内波动，每日涨跌不超过2个bp(基点)。

上海一银行交易员表示，资金面目前平衡偏松，但考虑到跨季在即，“估计资金价格也下不来，还会维持这个位置，但上下幅度都不会太大吧”。

她并称，本周公开市场净回笼资金只是降准落地后合理的微调，不会打破当前银行间流动性的平衡状态；央行维护流动性平稳的态度比明确，如市场再出现波动，预计央行也将再施以援手。

中国央行公开市场周四进行400亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于2.35%。据此计算，本周公开市场转为净回笼，规模为1,400亿元。

中国国家外汇管理局官员周四称，当前人民币汇率已经趋于稳定，不存在大规模流进流出的基础。外管局至今为止没有出台任何限制购售汇的新政策。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8708 1.8781 -0.73

七天 2.3628 2.3795 -1.67

14天 2.6172 2.5296 +8.76

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9200 0.5050 +141.50

七天 1.6500 1.6500 +0.00

14天 2.8000 1.2000 +160.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8700 1.8800 -1.00

七天 2.3700 2.3900 -2.00

14天 2.5300 2.5400 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.8990 1.9000 -0.10

七天 2.3910 2.3910 +0.00

三个月 3.1268 3.1160 +1.08

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