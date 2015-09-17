中国债市动态：现券和IRS仍起伏不大，多空力道有限市场乏善可陈

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月17日 - 中国银行间债市周四早盘现券依旧起伏不大，主要利率债收益率和IRS(利率互换)波幅仍在1-2个基点(bp)之间。交易员称，股市不再暴跌，加之美联储公布是否加息结果在即，多空力道均有限。
淡静市况下，国债期货市场主力合约跌幅相对明显，幅度在0.16%-0.17%左右；另外，进出口行稍早招标的一年增发债中标收益率略低，10年尚可。
北京一基金公司交易员表示，早盘利率债收益率止跌，个别国债甚至出现微幅上行；不过总的来说，波动十分有限。
剩余期限近10年的固息国债150016最新报价 在3.3250%/3.3050%，上日尾盘为3.3250%/3.3000%；10年国开150210最新报价 3.7775%/3.7735%，上日为3.7750%/3.7625%。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)于9月16日-17日举行为期两天的议息会议，并将在随后宣布万众瞩目的利率决议。
中国金融期货交易所五年期主力合约TF1512 早盘收报98.635元人民币，较上日结算价跌0.16%；10年期合约T1512 收报96.345元，较上日结算价降0.17%。
公开市场方面，央行稍早进行了400亿元的七天期逆回购操作，利率持平于2.35%。据此计算，本周公开市场将净回笼1,400亿元。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”