中国债市动态：现券和IRS仍起伏不大，多空力道有限市场乏善可陈

路透上海9月17日 - 中国银行间债市周四早盘现券依旧起伏不大，主要利率债收益率和IRS(利率互换)波幅仍在1-2个基点(bp)之间。交易员称，股市不再暴跌，加之美联储公布是否加息结果在即，多空力道均有限。

淡静市况下，国债期货市场主力合约跌幅相对明显，幅度在0.16%-0.17%左右；另外，进出口行稍早招标的一年增发债中标收益率略低，10年尚可。

北京一基金公司交易员表示，早盘利率债收益率止跌，个别国债甚至出现微幅上行；不过总的来说，波动十分有限。

剩余期限近10年的固息国债150016最新报价 在3.3250%/3.3050%，上日尾盘为3.3250%/3.3000%；10年国开150210最新报价 3.7775%/3.7735%，上日为3.7750%/3.7625%。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)于9月16日-17日举行为期两天的议息会议，并将在随后宣布万众瞩目的利率决议。

中国金融期货交易所五年期主力合约TF1512 早盘收报98.635元人民币，较上日结算价跌0.16%；10年期合约T1512 收报96.345元，较上日结算价降0.17%。