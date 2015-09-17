香港个股：中远太平洋伙拍招商局国际等，以9.4亿美元入股土耳其第三大港口

路透香港9月17日 - 码头营运及集装箱租赁商--中远太平洋 周四宣布，将联手招商局国际 及中投公司 组建合营，共同收购土耳其第三大集装箱码头Kumport约65%的股权，初步购买价为约9.4亿美元。

公司的声明称，中远太平洋、招商局国际及中投公司旗下对外直接投资平台--中投海外将分别持有合营公司的40%、40%及20%的股份。

拟收购的Kumport码头位于阿姆巴利码头群，是土耳其境内第三大集装箱码头。Kumport码头可处理1.8万标准箱（TEU）船只，其六个泊位现时的处理能力为184万TEUs，并有充足空间可扩展处理能力至最高350万TEUs。过去五年，Kumport码头的箱量保持约30%的复合年均增长率，去年其集装箱吞吐量达至140万TEUs。

中远太平洋表示，Kumport码头是进入黑海的门户，也是连接欧洲及亚洲的战略中转枢纽。鉴于Kumport码头及公司于希腊比雷埃夫斯码头现有投资项目可能达致的业务协同效应。此外，土耳其亦在＂丝绸之路经济带及21世纪海上丝绸之路＂（一带一路）具大战略意义。该项投资将可提升公司码头的盈利能力。

中远太平洋因大股东中远集团在筹划一项重大交易，股份仍继续停牌；招商局国际早盘初段股价则无大变化，微跌0.6%，报25港元。（完）

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