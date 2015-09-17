《国际主要央行公开市场操作一览》--9月17日

路透上海9月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)于9月16日-17日举行为期两天的议息会议，并在随后宣布利率决议。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

9/16 隔夜逆回购 -821.81 0.05%

9/15 隔夜逆回购 -731.17 0.05%

9/14 隔夜逆回购 -728.09 0.05%

9/11 三天逆回购 -707.82 0.05%

9/10 隔夜逆回购 -660.83 0.05%

《本周主要新闻》

--《专题新闻快速浏览》--美联储货币政策展望

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

9/16 七天期反向交易 1.44亿美元 0.71%(固定利率)

9/15 七天期反向交易 706.647 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧接受路透专访时表示，欧洲央行仍有买进更多资产的空间，因其量化宽松政策的规模比其他国家的类似举措要小。他并称，欧洲也需要美国和中国经济来驱动。

--欧洲央行报告称，近期欧元区房价上涨看来是可持续的趋势，但本次的价格反弹力度不及以往复苏周期，并且欧元区利率最终会正常化，这亦给房价带来风险。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 235,390

上周三 236,360

---------------------------------------

当期变化 -970

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周二表示，新兴市场需求放缓正在给日本经济造成进一步的压力。但央行没有扩大刺激政策，保留有限的政策选项，用于应对万一美国升息引发全球市场动荡。该央行调降了对出口及产出的评估，称“基本持平”，这也许表明央行对于第三季经济稳健复苏的信心开始动摇。央行对于海外经济体的看法也较为悲观，警告称新兴市场正在放缓。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--路透调查显示，半数受访者认为台湾央行下周四(24日)或可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱；不过也有一半的分析师认为央行将维持利率不变，因降息对拉抬经济效果不佳，反而是汇率贬值效果大于降息。

--台湾央行周三共发行4,707.5亿台币定存单，与当日存单到期金额4,703.5亿台币相较，存单发行余额增4亿台币。

--台湾央行周二共发行1,931.5亿台币定存单，与当日存单到期金额1,931.5亿台币相较，存单发行余额持平不变。

--台湾央行周一共发行7,273.3亿台币定存单，其中包括300亿台币的两年期定存单，较存单到期金额7,042.3亿台币，增加231亿。