台湾汇市：台币盘初随韩元大幅走升，台股上扬且外资稍有汇入

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月17日 - 台币兑美元 周四盘初劲扬，跟随韩元的强劲走势。汇银人士表示，台股盘初大涨，外资也有汇入，惟进口商在32.400附近有不少美元买盘，限制台币升势。
他们指出，明日凌晨将有美国议息会议结果，原本市场心生观望，不过今日韩元强势带动亚币扬眉吐气，盘初交投还算热络。目前市场对于美国明日倾向不升息的气氛有所升高，这令美元承压。
〞美元不强，因为昨天的数据不好，大家好像不觉得美国会升息，〞一位小型商银交易人士说。
因美联储将在台湾本地时间周五凌晨公布会议结果，交易员大都认为，市场不致重押大部位，多以少部位抛补为主。
美元在亚洲市场周四面临压力，疲软的通胀数据令投资者削减对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚或将加息的预期。
本地时间10:22，台币兑美元升3.62角报32.400；台股加权指数 升1.04%。韩元兑美元 则报1,170.8，较昨日收盘1,175.9走升。
台币早盘实质交易区间落在32.375-32.429；上日交易区间在32.506-32.591。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大；一个月美元/台币远汇 报32.375/32.400，上日收在32.410。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.370-32.450
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--《全球汇市》美元承压，因温和通胀数据令美联储加息预期降温 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”