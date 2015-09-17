台湾汇市：台币盘初随韩元大幅走升，台股上扬且外资稍有汇入

路透台北9月17日 - 台币兑美元 周四盘初劲扬，跟随韩元的强劲走势。汇银人士表示，台股盘初大涨，外资也有汇入，惟进口商在32.400附近有不少美元买盘，限制台币升势。

他们指出，明日凌晨将有美国议息会议结果，原本市场心生观望，不过今日韩元强势带动亚币扬眉吐气，盘初交投还算热络。目前市场对于美国明日倾向不升息的气氛有所升高，这令美元承压。

〞美元不强，因为昨天的数据不好，大家好像不觉得美国会升息，〞一位小型商银交易人士说。

因美联储将在台湾本地时间周五凌晨公布会议结果，交易员大都认为，市场不致重押大部位，多以少部位抛补为主。

美元在亚洲市场周四面临压力，疲软的通胀数据令投资者削减对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚或将加息的预期。

本地时间10:22，台币兑美元升3.62角报32.400；台股加权指数 升1.04%。韩元兑美元 则报1,170.8，较昨日收盘1,175.9走升。

台币早盘实质交易区间落在32.375-32.429；上日交易区间在32.506-32.591。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大；一个月美元/台币远汇 报32.375/32.400，上日收在32.410。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.370-32.450

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