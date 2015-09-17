台湾债市：10年券随美债殖利率走扬，惟FED决议在即市场观望气氛浓

路透台北9月17日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周四早盘走升。交易员表示，受美债殖利率续升及台股上涨带动，早盘殖利率走扬；但随着美国联邦储备理事会(FED)是否升息进入倒数，市场观望气氛浓厚，交投转趋清淡。

他们表示，早盘104/12期殖利率继续小幅弹升，最高冲至1.2545%，但弹幅随即收敛，显示卖压不重；料今天将呈价稳量缩格局。

〞今天大家都很谨慎，都在等FED公布答案。〞一位大型银行交易员说。

而随104/12期公债殖利率连续数日弹升，今天五年期104/05 殖利率跟着上扬，最高弹至0.8500%，创盘中逾一个月新高。此前盘中高点在8月13日的0.8570%。

一位证券商交易员称，今天五年券殖利率弹升，主因是近日104/12期殖利率连续弹升，带动五年券上演补弹行情。

美国公债收益率周三小涨，跟随德债收益率升势，交易商不确定美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在周四升息；德债收益率连续第二日跳升，指标10年期德债收益率 触及0.80%的近两周高位。

早盘104/12期公债殖利率一度弹至1.2545%，续创该期券交易以来新高，并创10年券殖利率逾一个月盘中新高；此前盘中高点为8月12日的1.2570%。

上午10:18时，台湾股市 上涨1.12%，指数报8,426.88点。

交易商预估今日交易区间在1.23-1.26%。

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