离岸人民币：中银香港8月人民币存款不跌反升，因企业存款回升--报载

路透香港9月17日 - 香港人民币市场经历了动荡的8月，“贬值慌”令不少客户沽出人民币换回港元让离岸人民币资金池受压，然中银香港 人民币业务规划主管杨杰文表示，在企业存款回升带动下，离岸人民币总金额随时有增无减。

香港文汇报周四引述他并称，市场将人民币转换其他货币行动并未有很大压力，市场的企业存款已见回升，该行8月个人人民币存款有下跌，但企业人民币存款则上升，令8月整体人民币存款不跌反升。

杨杰文认为，整体香港人民币资金池8月有下跌，但除了汇率下跌外，亦与投资者将存款转型投资其他人民币投资产品有关。人民币资金池只计算客户人民币存款，如将沪股通8月流入上海市场约190亿元计算在内，数字未必会下跌。

汇率改革至今已一个月，中银香港发展规划部副总经理鄂志寰表示，经历调整后，人民币汇率目前回复平稳。但他仍预计离岸人民币汇价于年底会跌至6.45，该预期已考虑到美国加息，以及内地经济增长放缓因素。美国及内地目前处于不同的经济周期，因此明年人民币仍有一定贬值压力，估计会贬至6.6。

香港金管局总裁陈德霖周三亦称，“预计8月香港人民币存款总额将会出现下跌，不过今年以来人民币贸易及经常帐录得顺差，加上内地经济基调仍然稳定，即使美元处于强周期，亦看不到人民币具备长期贬值条件。”

香港金融管理局(HKMA)此前数据显示，截至今年7月底为止，香港人民币存款 为9,941.09亿元，按月仅升0.12%，为四个月以来增速最慢。

**中银香港8月拆入人民币增流动性**

另有媒体报道称，在岸(CNY)及离岸人民币(CNH)价差8月大幅拉阔，套息活动令CNH拆息飙高。作为获委任的一级流动性提供行(PLP)之一的中银香港当月亦以PLP身份于内地拆入人民币，为香港人民币市场补充流动性。

中银香港总经理兼投资主管陈少平周三并表示，随着跨境支付增加，PLP交易时间可由现时至下午6点结束，延长至晚上9点及10点，以覆盖伦敦等地区。目前短期隔夜拆息资金成本为过去三日平均拆息加50点子，他建议可改为过去五日平均拆息加50点子。

今年8月11日人民币中间价改革以来，香港银行间CNH拆借利率持续走高。汤森路透综合报价隔夜利率 在8月25日一度创出历史新高至10.55%，后在金管局向银行注入流动性及PLP向市场拆息下有所回落。

杨杰文并称，该行作为香港人民币清算行，透过人民币结算所自动转帐系统（RTGS）连接金融机构，在人民币跨境支付系统（CIPS）正式出台后，海外市场可透过系统直接与内地连接。现时两个系统首阶段针对不同参与者，CIPS首阶段19间参加行主要是中资及内地有分行的银行机构，RTGS则涵盖海外金融机构，直接参加行已有220间。

他同时透露，CIPS计划今年底完成一阶段并上线，未来人民币结算业务将可绕过香港等离岸人民币中心，直接于在岸进行。作为人民币清算行的中银香港认为，对其香港清算地位影响轻微，两个系统首阶段针对不同参与者，未来冀与人行合作成立联网。