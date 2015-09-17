《汇市简讯》美元/日圆疲软，东京定盘后走势偏弱交投清淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0237GMT
* 在今日美国联邦储备理事会(美联储/FED)议息会议前，美元/日圆几无变动
* 区间波动下档扩大至120.34，东京定盘后市况迟滞
* 日股日经指数维持上涨，早盘收高152.07点，涨幅0.84%
* 在120.25, 120.00之前有良好买兴，121.00之前挂有卖单，多同期权相关。
* 技术支撑位在120.39，120.22和120.02，分别是一目均衡基准线，200小时移动均线以及一目均衡转换线。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”