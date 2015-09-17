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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 10:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆疲软，东京定盘后走势偏弱交投清淡

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* 在今日美国联邦储备理事会(美联储/FED)议息会议前，美元/日圆几无变动

* 区间波动下档扩大至120.34，东京定盘后市况迟滞

* 日股日经指数维持上涨，早盘收高152.07点，涨幅0.84%

* 在120.25, 120.00之前有良好买兴，121.00之前挂有卖单，多同期权相关。

* 技术支撑位在120.39，120.22和120.02，分别是一目均衡基准线，200小时移动均线以及一目均衡转换线。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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