金属期市：伦铜触及八周高位，智利地震引发供应中断担忧

智利国家铜业公司(Codelco)表示，正在撤离一个作业部门的员工。安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 已经暂停部分生产。但上述公司都表示，还没有关于损害的初步报告。英美资源集团 则称他们的业务还在照常进行。

“鉴于(迄今为止)生产并未受到实质影响，事态可能很快就平息下来，”AME Group分析师Matt Fusarelli表示。

伦敦期铜 一度上涨1.1%至每吨5,440.50美元，为7月22日以来最高，之后回吐部分涨幅，0217 GMT报5,392美元，日内上升0.2%。

官方称，地震后已有最高4.5米的海浪冲击智利海滨城市科金博(Coquimbo)。

中国股市开低，反映出投资者对中国经济成长前景依然人气偏空，这也打压金属。

上海期交所主力期铜合约 上涨近2%，之后削减涨幅至0.9%，交投于每吨40,990元人民币。

其它金属方面，伦敦期镍 、期锌 和期铅 都下跌约0.5%。(完)

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