金属期市：伦铜触及八周高位，智利地震引发供应中断担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
智利国家铜业公司(Codelco)表示，正在撤离一个作业部门的员工。安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 已经暂停部分生产。但上述公司都表示，还没有关于损害的初步报告。英美资源集团 则称他们的业务还在照常进行。
“鉴于(迄今为止)生产并未受到实质影响，事态可能很快就平息下来，”AME Group分析师Matt Fusarelli表示。
伦敦期铜 一度上涨1.1%至每吨5,440.50美元，为7月22日以来最高，之后回吐部分涨幅，0217 GMT报5,392美元，日内上升0.2%。
官方称，地震后已有最高4.5米的海浪冲击智利海滨城市科金博(Coquimbo)。
中国股市开低，反映出投资者对中国经济成长前景依然人气偏空，这也打压金属。
上海期交所主力期铜合约 上涨近2%，之后削减涨幅至0.9%，交投于每吨40,990元人民币。
其它金属方面，伦敦期镍 、期锌 和期铅 都下跌约0.5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/高琦 审校 杜明霞/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”