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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 11:10 BJT

韩国金融市场：韩股早盘触一个月高位，韩元在FED公布利率决定前上涨

外汇市场，韩元 追随周边多数货币走势，兑美元上涨。

美元丢失阵地，因美国8月通胀下降削弱了市场对美联储在货币政策会议上加息的预期。

韩元兑美元 涨0.4%至1,170.9韩元，此前一度摸高至早盘高点1,169.3韩元，为8月11日以来最高水平。

12月三年期公债期货 跌0.02点至109.48。

0233 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,170.9 1,175.9

日圆/韩元 9.7202/251 9.6966

韩国公债期货 * 109.48 109.50

韩国综合股价指数 1,978.15 1,975.45

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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法股CAC-40指数 (编译 许娜/杜明霞/孙国玉；审校 龚芳/李爽/徐文焰)

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