香港个股：中芯国际拟携高通等向中芯长电注资2.8亿美元，加快建设进度

路透上海9月17日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 周三稍晚宣布，拟携手国家集成电路产业投资基金和美国高通 ，向中芯国际合资子公司中芯长电注资2.8亿美元，帮助后者加快中国第一条12英寸凸块生产线的建设进度，从而扩大生产规模，提升先进制造能力。

中芯长电是中芯与长电科技 的合资公司，为全球首个专注于先进凸块制造技术的专业中段硅片加工企业。据中芯国际新闻稿，目前中芯长电已完成生产工艺的调试和产品认证加工，有望于明年初开始量产。

中芯长电首席执行官(CEO)崔东表示，“配合中芯国际28纳米工艺技术，结合长电科技的后段封装能力，中芯长电将发挥好承前启后的作用，共同构建本土的先进集成电路制造产业链。”

高通首席执行官史蒂夫·莫伦科夫指出，相信此次投资一旦完成，将促进中芯长电扩充产能，以配合中芯国际12英寸工艺技术的量产需求。目前采用中芯国际28纳米工艺制造的Qualcomm骁龙410处理器已成功在智能机中实现商用。

国家集成电路产业基金由国开金融、中国烟草、中国移动等企业共同发起成立，重点投资集成电路芯片制造业。此前该基金已投资中芯国际，并参与了长电科技斥资7.8亿美元收购半导体封测企业新加坡星科金朋(STATS ChipPAC) 的并购交易。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)