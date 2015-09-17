中国新债：信达资产将于下周二发行至多160亿元金融债，期限3/5/10年

路透上海9月17日 - 中国四大国有资产管理公司之一--中国信达资产管理股份有限公司 周四公告称，将于下周二（22日）簿记建档发行至多160亿元人民币固息金融债，期限包括三、五和10年，募集资金将用于增加公司营运资金、推动业务发展和金融创新等。

公告显示，三年期计划发行规模为20亿元，五年40亿元，10年期100亿元，本期债引入回拨机制，发行人与主承销商将根据簿记建档情况，在总发行规模内，协商一致确定本期债券三个品种的最终回拨比例与发行规模。

该期债按年付息，起息日和缴款截止日均为9月24日，发行期限为9月22日-24日。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

本期债由信达证券担任牵头主承销商、簿记管理人。联席主承销商包括建设银行 、工商银行 、农业银行 、交通银行 和中国银行 。(完)

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