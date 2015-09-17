中国新债：信达资产将于下周二发行至多160亿元金融债，期限3/5/10年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月17日 - 中国四大国有资产管理公司之一--中国信达资产管理股份有限公司 周四公告称，将于下周二（22日）簿记建档发行至多160亿元人民币固息金融债，期限包括三、五和10年，募集资金将用于增加公司营运资金、推动业务发展和金融创新等。
公告显示，三年期计划发行规模为20亿元，五年40亿元，10年期100亿元，本期债引入回拨机制，发行人与主承销商将根据簿记建档情况，在总发行规模内，协商一致确定本期债券三个品种的最终回拨比例与发行规模。
该期债按年付息，起息日和缴款截止日均为9月24日，发行期限为9月22日-24日。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
本期债由信达证券担任牵头主承销商、簿记管理人。联席主承销商包括建设银行 、工商银行 、农业银行 、交通银行 和中国银行 。(完)
参看相关细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”