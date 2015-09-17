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市场报道 | 2015年 9月 17日 星期四 11:46 BJT

企业并购：Cablevision同意以177亿美元的价格由Altice将其收购

路透9月16日 - 知情人士告诉路透，美国Cablevision Systems 已经同意欧洲通讯企业Altice 以177亿美元将其收归旗下，并承担该公司债务。正式声明尚未公布。

Cablevision股价周三盘后涨16%至33.12美元。

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)援引消息人士的话报道称，Altice将以每股34.90美元的价格收购Cablevision。(cnb.cx/1YdRdbV)

美国纽约时报此前曾报道过该交易。(nyti.ms/1F3kZKc)

记者未能立即联系到Altice和Cablevision相关人士就此置评。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)

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