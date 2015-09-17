企业并购：Cablevision同意以177亿美元的价格由Altice将其收购

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月16日 - 知情人士告诉路透，美国Cablevision Systems 已经同意欧洲通讯企业Altice 以177亿美元将其收归旗下，并承担该公司债务。正式声明尚未公布。
Cablevision股价周三盘后涨16%至33.12美元。
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)援引消息人士的话报道称，Altice将以每股34.90美元的价格收购Cablevision。(cnb.cx/1YdRdbV)
美国纽约时报此前曾报道过该交易。(nyti.ms/1F3kZKc)
记者未能立即联系到Altice和Cablevision相关人士就此置评。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。