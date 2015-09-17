香港个股：神州租车称Hertz余下持股受禁售限制，进一步认购优车股份

路透香港9月17日 - 中国最大租车公司--神州租车 周四称，其主要股东美国租车公司Hertz 减持约7.75亿港元股份后，余下持股须受60日禁售限制；同时公布进一步认购法国同业优车（Ucar） 的股份。

该公司在联交所一份声明中称，Hertz将以配售方式出售神州租车5,957.1万股股份，比例约占神州租车全部股本2.5%，配售价每股13.01港元，属配售价区间下限 ，涉资7.75亿港元。

香港时间11:26，神州租车跌5.95%，12.96港元。

神州租车表示，“预期出售事项不会对本公司的业务或营运有任何重大影响。”公司并称，Hertz的持股比例将由16.1%降至13.6%，此等权益须受60日的禁售期所规限。

该公司同时公布，已订立协议认购优车的B系列优先股，连同此前认购的A系列优先股并按1:1比例转换为普通股，则神州租车将持有优车已发行及发行在外股份总额约9.85%。

神州租车是次认购约44.3万股优车B系列优先股的代价为5,000万美元，今年7月认购250万股A系列优先股金额为1.25亿美元。

优车是次总共发行5.5亿美元B系列优先股，其他认购方包括神州租车主要股东联想控股 、华平 ，以及公司主席陆正耀及配偶郭丽春。（完）

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