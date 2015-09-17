澳新汇市：澳元创四周高位，新西兰元在GDP公布后表现疲软

美国8月消费者物价指数(CPI)意外回落0.1%，这令有关美联储将推迟升息的猜测升温，这种猜测也支撑了澳元。

对大宗商品和中国股市波动，澳元及新西兰元展现抗跌韧性，澳元本周迄今为止上涨1.5%，新西兰元上涨了0.7%。

澳元在本月稍早跌破0.69美元，为2010年以来首见。

新西兰元兑美元 从盘初的0.6369跌至0.6358美元，但依然处于本月以来的波动区间0.6244-0.6424美元内。

新西兰国内生产总值(GDP)第二季增长0.4%，略低于经济学家预计的0.5%，这有利于支持新西兰央行进一步降息。 该数据公布后，新西兰元小幅下跌。

“经济前景依然不明朗。鉴于我们下调了对乳制品前景的预估，我们刚刚下调了对2015年底至2016年中的增长预估，”ASB Bank的资深经济学家Jane Turner说。

绝大多数分析师预计，新西兰央行在年底前还会降息一次，10月降息的可能性在50%左右。

新西兰元兑美元的支撑位在0.6280美元。(完)

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