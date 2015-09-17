中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，习近平访美前汇率料持稳

* 人民币早盘随中间价小升

* 美联储不加息预期渐升，美元承压

* 外管局发布会继续传递稳定汇市信号

* 习近平访美在即，汇率难出方向

路透上海9月17日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价小升。交易员表示，近期中间价波动收窄整体区域稳定，且市场倾向美联储本周不加息的气氛有所抬升，令国际美元承压，人民币略显强势，但估计在本月底国家主席习近平访美前，人民币料维持整体稳定。

他们并指出，早间外管局发布会继续向市场传递稳定汇率信号，随着汇改效果渐显，市场购汇情绪也继续降低，当然央行仍需不时向市场提供美元流动性，但干预压力已明显降低。

“今天因为FIXING(美元/人民币中间价)下来了一些，即期这边还是有央行身影在，当然部分隔夜头寸也在砸，但我感觉（美元）下去的空间并不会太大，正常波动吧，暂时没太有出方向的机会。”一中资行交易员表示。

国家外管局周四在新闻发布会上继续安抚市场，外管局官员在会上指出，汇率中间价形成机制的改革让以往人民币贬值压力在改革初期得到释放，当前人民币汇率已经趋于稳定。近期跨期资金流动有波动但无异动，不存在大规模资金外逃的情况。

外管局并称，任何透过钱庄做跨境资金交易的行为都面临巨大的风险，继续加大对违规行为的查处力度。但对个人自身合法合理的用汇需求仍是有保证。针对近期政策不确定性，外管局指出，至今为止没有出台任何限制购汇的新政策。

“继续向市场传递稳定汇率的信号，我估计在习主席访美前的这段时间，不大会继续出台什么措施吧，汇率也是稳定为主。”交易员表示。

北京时间11:41，中国人民币兑美元 即期报6.3666，上日收报6.3709元。今日人民币兑美元中间价 报6.367元，上日中间价为6.3712元。人民币兑美元即期早盘成交量 为95亿美元，较上日半日82亿美元放大超一成。

全球汇市方面，美元在亚洲市场周四面临压力，疲软的通胀数据令投资者削减对美联储今日稍晚或将加息的预期。FRX/CN]

美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。

路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储本周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，目前新兴市场的动荡更多是来自于美联储货币政策的不确定性，但事实上美联储加息对于市场的影响可能早已被市场充分消化，且首次加息后继续快速加息的概率很低，美联储加息“靴子落地”对新兴市场国家而言可能更为有利。

中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3664。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5865元, 上日尾盘为6.5895元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4025/6.4029元, 上一交易日尾盘报6.405元。