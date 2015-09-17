台湾债市：指标10年券殖利率创逾个月新高，静待FED决议观望气氛浓

* 指标10年公债殖利率连五日收升，续创逾一个月新高 * 市场等待美国FED利率决议，观望气气浓成交量萎缩 * 料明日104/12期主要区间在1.22-1.27% 路透台北9月17日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周四连续五日收升，并创同年期券的 逾一个月新高。交易员指出，因美国联邦储备理事会(FED)利率决议即将出炉，部分交易商预期FED将升息，促 使他们先行退场观望，加上台股走涨，带动殖利率续扬。 他们表示，近日未见某大型金融机构进场积极操作，使市场观望气氛更浓，交投亦显清淡；惟明日殖利率 若续攻，即会吸引大型银行及大型机构买盘进驻。 〞FED如果升息表示利空出尽，明天逢高就是买点。〞一位大型公股行库主管说。 在五年券104/09 殖利率方面，今天持续收升，收在0.8779%，升4.79个基点；创同年期券逾 一个月新高，成交量为18.5亿台币。 证券商交易员称，受到104/12期殖利率走扬带动，五年券因外商银行预期美国将升息，今天先行出场观望 ，带动殖利率收盘创逾一个月新高。 周四104/12期10年公债殖利率收在1.2551%，创同年期券的逾一个月新高，前高为8月11日的1.2935%。 交易员预估，明日104/12期殖利率区间暂看在1.22-1.27%。 台湾股市周四收升逾1%至一个月新高；加权股价指数 收高1.35%或112.21点，报8,445.50点。 路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计FED本周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗 示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +1.16 1.2551% 1.2430-*1.2588% 57.50 *为该期公债交易以来殖利率新高纪录 本周及下周余日全球重要经济事件和数据包括： 9月17日(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会( 美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿 美元)。 9月18日(五)：美国8月领先指标；西班牙央行总裁林德发表讲话。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2700 5 104/9 0.8779 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)