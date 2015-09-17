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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 15:22 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率创逾个月新高，静待FED决议观望气氛浓

* 指标10年公债殖利率连五日收升，续创逾一个月新高
    * 市场等待美国FED利率决议，观望气气浓成交量萎缩
    * 料明日104/12期主要区间在1.22-1.27%

    路透台北9月17日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周四连续五日收升，并创同年期券的
逾一个月新高。交易员指出，因美国联邦储备理事会(FED)利率决议即将出炉，部分交易商预期FED将升息，促
使他们先行退场观望，加上台股走涨，带动殖利率续扬。
    
    他们表示，近日未见某大型金融机构进场积极操作，使市场观望气氛更浓，交投亦显清淡；惟明日殖利率
若续攻，即会吸引大型银行及大型机构买盘进驻。
    
    〞FED如果升息表示利空出尽，明天逢高就是买点。〞一位大型公股行库主管说。
    
    在五年券104/09 殖利率方面，今天持续收升，收在0.8779%，升4.79个基点；创同年期券逾
一个月新高，成交量为18.5亿台币。
    
    证券商交易员称，受到104/12期殖利率走扬带动，五年券因外商银行预期美国将升息，今天先行出场观望
，带动殖利率收盘创逾一个月新高。
    
    周四104/12期10年公债殖利率收在1.2551%，创同年期券的逾一个月新高，前高为8月11日的1.2935%。
    
    交易员预估，明日104/12期殖利率区间暂看在1.22-1.27%。 
    
    台湾股市周四收升逾1%至一个月新高；加权股价指数 收高1.35%或112.21点，报8,445.50点。 
    
   路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计FED本周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗
示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。 
                             
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  +1.16      1.2551%  1.2430-*1.2588%      57.50
 *为该期公债交易以来殖利率新高纪录  
    
    本周及下周余日全球重要经济事件和数据包括：
    
    9月17日(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会(
美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿
美元)。
    
    9月18日(五)：美国8月领先指标；西班牙央行总裁林德发表讲话。
    
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10       104/5                        1.2700
          5       104/9                        0.8779
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)

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