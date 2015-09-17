德国经济：出口商因中国经济放缓承压，但欧元走软带来一定缓解

在1月至6月期间，美国进口了价值558亿欧元(629亿美元)的德国产品，进口额较上年同期增长近四分之一，并取代法国成为德国的最大出口市场，为50多年来首见。

这帮助抵消了中国需求放缓的影响。今年上半年德国对中国出口仅增长0.8%，而之前几年，德国对中国出口飞速上升，德国汽车生产商和工程企业尤其受益。

上半年对俄罗斯出口下降近三分之一，因油价崩跌拖累了俄罗斯经济，另一个原因是两国因乌克兰冲突而相互实施制裁。

“我们将会再创出口纪录，并会看到出口大幅增长，”德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)向路透表示，并称不应夸大中国对德国经济的整体影响。

据德国经济智库Ifo预计，德国今年的经常帐盈余可能会触及2,500亿欧元，创纪录新高。

德国主要贸易伙伴国图表：link.reuters.com/wad65w (完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/李爽)