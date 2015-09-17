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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 12:56 BJT

《全球汇市》美元走势承压，温和通胀数据削弱美联储加息预期

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1296 1.1289 0.06 -6.62 1.2097

美元/日圆 120.63 120.55 0.07 0.98 119.68

欧元/日圆 136.26 136.09 0.12 -6.17 144.78

美元/瑞郎 0.9703 0.9711 -0.08 -2.39 0.9941

英镑/美元 1.5506 1.5492 0.09 -0.43 1.5573

美元/加元 1.3172 1.3168 0.03 13.38 1.1618

澳元/美元 0.7196 0.7195 0.01 -11.90 0.8168

新西兰元/美元 0.6369 0.6366 0.05 -18.31 0.7797

澳元/日圆 86.810 86.740 0.08 -11.17 97.750

新西兰元/日圆 76.830 76.740 0.12 -17.83 93.310

英镑/日圆 187.05 186.76 0.16 0.65 186.38

澳元/新西兰元 1.1288 1.1288 0.00 7.82 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/刘秀红/孙茉莉; 审校 龚芳/杜明霞)

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