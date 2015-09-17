日本新股：日本邮政开始IPO海外路演，以刺激机构投资人买兴--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
共有10支团队将进行路演。
目前尚不能立即联系到日本邮政及财务省官员就此消息置评。
海外机构投资者被视为此宗IPO案的重要市场，可以冲抵国内投资者的人气发生任何改变而造成的影响。
一家大型投行的匿名银行家估计，他们需要确保获得海外机构投资者“至少7,000-8,000亿日圆的潜在需求”，万一散户投资者进行抛售，可以作为稳定器。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 杜明霞/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”