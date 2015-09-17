版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 14:05 BJT

日本新股：日本邮政开始IPO海外路演，以刺激机构投资人买兴--消息

共有10支团队将进行路演。

目前尚不能立即联系到日本邮政及财务省官员就此消息置评。

海外机构投资者被视为此宗IPO案的重要市场，可以冲抵国内投资者的人气发生任何改变而造成的影响。

一家大型投行的匿名银行家估计，他们需要确保获得海外机构投资者“至少7,000-8,000亿日圆的潜在需求”，万一散户投资者进行抛售，可以作为稳定器。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 杜明霞/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐