台湾股市：收涨逾1%至一个月新高，短线待美联储利率决策释出指引

路透台北9月17日 - 台湾股市周四收升逾1%至一个月新高。分析师表示，受美国及中国股市齐扬带动，台股开高走高升破8,400点，逐渐靠向8,500点季线反压区，短线仍待美联储利率决策出炉释出进一步方向。

台湾加权股价指数 收高1.35%或112.21点，报8,445.50点，此前收盘高点为8月10日的8,466.84点；今日成交初值 为977.38亿台币，上交易日修正后为813.37亿。

台新投顾协理黄文清指出，由于美、中股市联袂走高，暂令市场摆脱美联储利率决议在即的阴霾，带动台股趋升逼近季线反压，短线震荡在所难免；但台股往年高点常落在第四季，料震荡过后仍有机会向上，若8,500点季线闯关成功，下个指数关卡就垫高到9,000点。

但兆丰投顾一不愿具名分析师则说，“8,500点是大家心理上的重大压力区，8,500-8,600点会先停看听。”

他表示，今日台股指数主要由塑胶及金融等落后补涨类股带动，涨多个股仍面临调节卖需，走势略显震荡，预期指数将维持高档震荡格局，并藉由类股轮动支撑台股盘势。

美国股市周三收涨，因油价大涨近6%推高能源股，但成交清淡，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四公布利率决定前很多投资者作壁上观。

本地时间14:12，MSCI亚太明晟指数 涨1.19%，港股 涨0.81%，中国股市沪综指 也续涨0.64%。(完)

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