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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 17:41 BJT

台湾汇市：台币随亚币收升至近一个月高位，屏息等待美国利率决定

* 台币随亚币收升至近一个月高位
    * 市场静候美国利率决定
    * 明日实质交易区间暂看32.2-32.5

    路透台北9月17日 - 台币兑美元 周四随着亚币午后大升，收在近一个月的高位，市场屏息等待美
国的利率决定。市场认为随着亚币已提前走强表态，若明日美联储不升息，亚币可能因已提早反应而利多钝化
；但若美国升息，亚币可能会跌得较深重。
    
    汇银人士表示，虽然美国最新公布的通膨疲弱而令市场对其升息的预期降温，今日亚币全面走扬，不过对
于明日的美联储的最新决议，仍然没有人对其结果打包票，因此市场仍存保守观望气氛。今日外资略有汇入，
进口商则在32.400附近有美元买盘。
    
    〞国际汇市亚币都涨，有些先前买美元的先平掉了，〞一位大型外商银交易员表示。台币收盘前高在8月1
8日的32.653。
    
    他们并提到，台湾央行先前在32.5附近看似有守，不过今日略退守至32.4，并非坚守某个价位。
      
    美国联邦储备理事会16-17日将召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不
安的变数即将尘埃落定。    

    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点台币折价稍稍缩小。一个月美
元/台币远汇 尾盘报32.445/32.485，上日收在32.410。
    
    韩元 周四收高在1,165.9，上日收在1,175.9。
    
    台湾股市周四收升1.35%，随亚洲股市上扬。外资及陆资在台股买超118.85亿台币，连续两个交易日买超
共计159.18亿台币。          

    今日台币实质交易区间在32.350-32.429，上日交易区间在32.506-32.591。他们预估，明日台币实质交易
区间暂看32.2-32.5。
    
    本周国际重要经济数据和事件：   
    9/16(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。美国7
月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估；美国
联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上
发言；欧洲央行管理委员会和全行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(G
uy Debelle)发表讲话。
    
    9/17(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会(美
联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美
元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币
政策评估。
    
    9/18(五)：美国8月领先指标；西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话。   
 16:00             台币/美元   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.662     32.762   32.350-32.762  32.762     7.42    7.06
                                                                          
 元太外汇经纪公司     32.665     32.763   32.351-32.763  32.763     3.74    3.44
                                                                          
   
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             -0.015/0.000         -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期             -0.045/-0.020        -0.055/-0.035
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价       

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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