台湾汇市：台币随亚币收升至近一个月高位，屏息等待美国利率决定

* 台币随亚币收升至近一个月高位 * 市场静候美国利率决定 * 明日实质交易区间暂看32.2-32.5 路透台北9月17日 - 台币兑美元 周四随着亚币午后大升，收在近一个月的高位，市场屏息等待美 国的利率决定。市场认为随着亚币已提前走强表态，若明日美联储不升息，亚币可能因已提早反应而利多钝化 ；但若美国升息，亚币可能会跌得较深重。 汇银人士表示，虽然美国最新公布的通膨疲弱而令市场对其升息的预期降温，今日亚币全面走扬，不过对 于明日的美联储的最新决议，仍然没有人对其结果打包票，因此市场仍存保守观望气氛。今日外资略有汇入， 进口商则在32.400附近有美元买盘。 〞国际汇市亚币都涨，有些先前买美元的先平掉了，〞一位大型外商银交易员表示。台币收盘前高在8月1 8日的32.653。 他们并提到，台湾央行先前在32.5附近看似有守，不过今日略退守至32.4，并非坚守某个价位。 美国联邦储备理事会16-17日将召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不 安的变数即将尘埃落定。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点台币折价稍稍缩小。一个月美 元/台币远汇 尾盘报32.445/32.485，上日收在32.410。 韩元 周四收高在1,165.9，上日收在1,175.9。 台湾股市周四收升1.35%，随亚洲股市上扬。外资及陆资在台股买超118.85亿台币，连续两个交易日买超 共计159.18亿台币。 今日台币实质交易区间在32.350-32.429，上日交易区间在32.506-32.591。他们预估，明日台币实质交易 区间暂看32.2-32.5。 本周国际重要经济数据和事件： 9/16(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。美国7 月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估；美国 联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上 发言；欧洲央行管理委员会和全行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(G uy Debelle)发表讲话。 9/17(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美 元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币 政策评估。 9/18(五)：美国8月领先指标；西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.662 32.762 32.350-32.762 32.762 7.42 7.06 元太外汇经纪公司 32.665 32.763 32.351-32.763 32.763 3.74 3.44 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.045/-0.020 -0.055/-0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)