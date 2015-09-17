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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 13:44 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储即将宣布政策决议之际，人气正面

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    * 美元/日圆涨0.14%，澳元/美元跌0.17%，新西兰元/美元微跌0.09%
，美元/韩元跌0.77%
    * 日股日经指数上升1.41%，中国股市沪综指涨0.5%，MSCI明晟亚太
地区(除日本)指数上扬1.07%，美国10年期公债收益率报2.2868%，布兰特
原油涨0.14%
    * 美联储利率决策呼之欲出，主席叶伦的就业愿景面临考验 
    * 日本8月出口继续放缓，提升央行出台更多刺激措施机率 
 (完)    
    
          
      
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    全部现汇报价             

 (编译 杜明霞；审校　戴素萍)

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