日本个股：索尼称PlayStation 4在中国的销售受到审查制度的挑战

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月17日 - 索尼 电脑娱乐执行长Andrew House表示，PlayStation 4在中国的销售受到严格审查规定的挑战，这显示中国在去年解除国外游戏机禁令后仍是个艰困的市场。
“我们多少面临挑战，必须应对审查机制。这可能旷日费时，”Andrew House在周四接受路透专访时表示。“挑战在于要和它们的审查限制周璇。”
索尼于3月在中国开卖PlayStation 4，希望能把握14年禁令结束的机会。但中国严苛的审查制度使得游戏数量受限。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”