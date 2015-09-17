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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 14:17 BJT

日本股市：连续第三日收涨，证券和钢铁类股领涨

路透东京9月17日 - 日本股市周四连续第三日上涨，受美股继续上涨及中国股市恢复平静提振，市场也在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议的结果。

日经指数 收盘涨1.4%至18,432.27点，为9月9日以来最高位。

东证股价指数 涨1.3%至1,491.91点，其中证券类股 领涨，涨幅为3%。钢铁类股 涨幅也居前，上涨2.6%。

JPX-日经400指数 涨1.4%至13,396.44点。(完)

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