日本股市：连续第三日收涨，证券和钢铁类股领涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月17日 - 日本股市周四连续第三日上涨，受美股继续上涨及中国股市恢复平静提振，市场也在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议的结果。
日经指数 收盘涨1.4%至18,432.27点，为9月9日以来最高位。
东证股价指数 涨1.3%至1,491.91点，其中证券类股 领涨，涨幅为3%。钢铁类股 涨幅也居前，上涨2.6%。
JPX-日经400指数 涨1.4%至13,396.44点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”