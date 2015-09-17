印度利率：央行副总裁称需要低通胀率及财政清廉来降低资本成本

路透新德里9月17日 - 印度央行副总裁Urjit Patel周四表示，印度需要持续较低的通胀率，及可靠的财政清廉计划以降低资本成本。在政府呼吁降息以提振经济后，他发表了强硬的看法。

他并在一场企业会议的演说上表示，预期印度2015/16财年的经常帐赤字将相当于国内生产总值(GDP)的1.5%。

Patel表示，印度央行发布的最新银行执照，其目标也是为了降低资本成本。他的谈话引发了外界担心商业银行并未转嫁印度央行近来主要政策利率的降幅。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)