新兴汇市：多数亚洲货币走高，美国升息预期降温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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台币 32.370 32.762 +1.21 -2.01 31.718
韩元 1164.46 1175.90 +0.98 -5.60 1099.30
泰铢 35.75 36.00 +0.70 -7.97 32.90
菲律宾披索 46.48 46.65 +0.37 -3.79 44.72
印尼卢比 14438.00 14450.00 +0.08 -14.25 12380.00
印度卢比 66.46 66.46 +0.01 -5.15 63.03
马币 4.2500 4.3085 +1.38 -17.73 3.4965
人民币 6.3652 6.3709 +0.09 -2.53 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 许娜/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”