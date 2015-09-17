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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 14:43 BJT

新兴汇市：多数亚洲货币走高，美国升息预期降温

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.85 120.58 -0.22 -0.98 119.66

坡元 1.3969 1.3970 +0.01 -5.08 1.3260

台币 32.370 32.762 +1.21 -2.01 31.718

韩元 1164.46 1175.90 +0.98 -5.60 1099.30

泰铢 35.75 36.00 +0.70 -7.97 32.90

菲律宾披索 46.48 46.65 +0.37 -3.79 44.72

印尼卢比 14438.00 14450.00 +0.08 -14.25 12380.00

印度卢比 66.46 66.46 +0.01 -5.15 63.03

马币 4.2500 4.3085 +1.38 -17.73 3.4965

人民币 6.3652 6.3709 +0.09 -2.53 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 许娜/白云)

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