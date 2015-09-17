《路透晚报》--9月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外汇：当前人民币汇率已趋于稳定，不存在跨境资金大规模进出--外管局

中国国家外汇管理局官员周四称，在判断汇率走势、判断资本流动趋向时，应该回到理性范围，当前人民币汇率有稳定的基础并已经趋于稳定，也不存在跨境资金大规模的流进流出，藏汇于民步伐在加快。

--中国经济：扩大固定资产加速折旧优惠至汽车等四领域--国务院常务会议

中国国务院常务会议周三决定，扩大固定资产加速折旧优惠范围，以拉动有效投资、推进产业加快改造升级，预计实行该政策后今年将减税约50亿元人民币。

--中国投资：到2015年底中国对外投资总额料首次超越1万亿美元

2015年中国对外直接投资预计将首次超过1万亿美元，因国内经济放缓和中国企业国际化加强的背景下，越来越多的本土企业投资海外。商务部国际贸易谈判副代表张向晨周四表示，2014年中国对外直接投资总额升至稍低于8,830亿美元的水平。此外，美国若升息对中国经济的影响将有限。

--中美关系：中铁国际和XpressWest将组合资公司在美修建高铁

由数家中国铁路公司组成的财团与美国私企XpressWest已建立合作关系，将在美国修建一条高速铁路，此为中国出口高铁技术和进军高利润海外市场的最新一步。

--香港数据：6-8月失业率持平于3.3%，总就业人数继续温和增长

香港政府统计处周四公布，今年6-8月失业率为3.3%，与5-7月持平，总就业人数和劳动人口按年均续见温和增长。

【固定收益】

--《分析》中国央行净回笼逾千亿无碍资金平稳，经济承压宽松基调料坚定

随着人民币汇率走势趋于稳定，资金面扰动逐步减缓，中国央行公开市场逆回购顺势缩量操作，本周转为净回笼1,400亿元人民币。分析人士指出，短期流动性回归平稳偏宽局面，逆回购大量投放必要性降低，逾千亿资金回笼对市场影响亦相对有限。

--《中国债市每日综述》现券市况仍淡收益率微升，静待美联储议息决议

中国银行间债市周四仍延续偏淡市况，现券收益率微幅上行，IRS（利率互换）亦窄幅波动；北京时间周五凌晨美联储将宣布议息决议，市场屏息关注美国是否就此启动升息闸门，这之前多空力量都相对谨慎。

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.28%略低二级，市场趋稳需求料平稳

中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，近期现券市场整体趋稳，资金面保持偏松态势，预计明日国债需求料中规中矩，中标利率或仅略低于二级，预测均值为2.28%。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率2.6473%，10年3.8153%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为2.6473%；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.8153%。对应投标倍数分别为3.82倍和3.01倍。

--新债招标：中国浙江四期专项地方债中标利率全部落于下限

今日稍早浙江发行了233亿元的四期一般地方债，中标利率分别为2.98%、3.27%、3.38%和3.43%，其中三年期利率落于投标区间下限，五年和10年上浮10个bp（基点），七年上浮4个bp；而随后招标的三至10年四期专项地方债中标利率全部落于下限。河北四期一般地方债中标利率较下限上浮20bp。

--中国新债：国开行下周二发至多6.7亿境内美元债，利率3M Libor+100bp

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(22日)在银行间债券市场，以簿记建档方式，数量招标发行不高于6.7亿美元的境内美元债券，期限三年，票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。

--中国新债：信达资产将于下周二发行至多160亿元金融债，期限3/5/10年

中国四大国有资产管理公司之一--中国信达资产管理股份有限公司周四公告称，将于下周二（22日）簿记建档发行至多160亿元人民币固息金融债，期限包括三、五和10年，募集资金将用于增加公司营运资金、推动业务发展和金融创新等。

【外汇】

--中国外汇：8月银行代客结汇售逆差8,070亿元，创2010年有记录来最大

中国国家外汇管理局周四公布数据显示，8月银行结售汇逆差2,745亿元人民币（等值 435亿美元），逆差数额较7月继续扩大。其中，银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录以来最大， 上月为逆差1,743亿元；银行自身结售汇顺差5,326亿元，上月为逆差912亿元。

--中国央行：签署在阿根廷建立人民币清算安排合作备忘录

中国央行周四表示，已于近日与阿根廷中央银行签署了在阿根廷建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，中国人民银行将确定阿根廷人民币业务清算行。

--路透调查：人民币空仓减少过半，新兴亚币悲观人气缓解

一项路透调查显示，过去两周市场对人民币进一步下跌的押注减少逾一半，因中国央行在上月意外安排人民币贬值后，继续采取干预措施稳定人民币汇率。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，习近平访美前汇率料持稳

人民币兑美元即期周四早盘随中间价小升。交易员表示，近期中间价波动收窄整体区域稳定，且市场倾向美联储本周不加息的气氛有所抬升，令国际美元承压，人民币略显强势，但估计在本月底国家主席习近平访美前，人民币料维持整体稳定。

--人民币汇率：8月实际与名义有效汇率双双回落，脱离历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际与名义有效汇率指数双双回落，暂时脱离上月创下的历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.61%至131.30，上月为环比涨1.6%；人民币名义有效汇率指数跌1.01%至126.17，上月环比为涨1.20%。

--离岸人民币：中银香港8月人民币存款不跌反升，因企业存款回升--报载

香港人民币市场经历了动荡的8月，“贬值慌”令不少客户沽出人民币换回港元让离岸人民币资金池受压，然中银香港人民币业务规划主管杨杰文表示，在企业存款回升带动下，离岸人民币总金额随时有增无减。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌2.1%，反弹受阻尾盘再度跳水

中国股市沪综指周四震荡收跌2.1%。分析师称，虽然今日量能小幅放大，但股市整体处于修复性行情中，3,200点附近技术阻力明显压制大盘，且当前资金心态谨慎，昨日尾盘暴涨之后短线获利盘随时伺机出逃，导致尾盘再度跳水，预计短线大盘继续震荡磨底。

--中国证券：券商称场外配资清理不会“一刀切”，合规账户将正常运行--报载

此前中国证券监管部门要求券商9月底之前清理完场外配资的消息，引发证券公司和信托两类机构纷争四起。对此，中国证券报周四引述多家券商人士表示，将严格执行监管部门对于账户清理的要求，但具体做法并非“一刀切”。

--中国反腐：证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪，正接受组织调查--中纪委

中国中纪委网站周三晚间刊登消息称，证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--中国企业：前三季中企全球股权募资1,131亿美元创五年新高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来，中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达1,131亿美元，同比增长19.5%，这是2010年（1,149亿美元）以来的最高纪录。

--《焦点》中国大力提倡太阳能和风能，料为全球铜需求注入新活力