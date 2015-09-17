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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 15:14 BJT

全球金市：现货金延续涨势，市场翘首以待美联储利率决议

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价格 变动 涨跌%

现货金 1120.95 1.8 0.16

现货银 14.9 0.01 0.07

现货铂金 970.5 2.26 0.23

现货钯金 606.2 -2.8 -0.46

COMEX期金 1120.6 1.6 0.14

COMEX期银 14.915 0.03 0.2

汇率

欧元/美元 1.13

美元指数 95.293

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 许娜/蔡美珍)

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