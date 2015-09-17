日本债市：公债价格大都在淡静交投中小涨，市场等待美联储利率决策

日本8月出口连续第二个月放缓，这一迹象令人愈发担心，中国经济放缓正伤及日本，并提升了日本决策层将很快出台新刺激举措的可能性。

日本央行根据资产买进操作，买进4,000亿日圆的五至10年期公债、2,400亿日圆的10至25年期公债，以及1,400亿日圆的25至40年期公债。