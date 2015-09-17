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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 15:11 BJT

日本债市：公债价格大都在淡静交投中小涨，市场等待美联储利率决策

日本8月出口连续第二个月放缓，这一迹象令人愈发担心，中国经济放缓正伤及日本，并提升了日本决策层将很快出台新刺激举措的可能性。

日债市场对该数据反应冷淡。

日本央行根据资产买进操作，买进4,000亿日圆的五至10年期公债、2,400亿日圆的10至25年期公债，以及1,400亿日圆的25至40年期公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% -0.5 0.015%

五年期公债 0.080% +0.0 0.080%

10年期公债 0.365% +0.0 0.365%

20年期公债 1.155% -0.5 1.160%

30年期公债 1.415% -1.0 1.425%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.99 +0.06 147.93

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/戴素萍 审校 许娜/张荻)

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