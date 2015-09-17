中国投资：到2015年底中国对外投资总额料首次超越1万亿美元

Rhodium Group驻纽约研究主管Thilo Hanesmann称，在中国经济放缓及市场出现剧烈波动的背景下，国内企业都在寻求收购海外品牌及技术，并且朝多元化发展。

中国政府已出台政策支持中国企业走出去，为海外交易提供财政奖励并取消相关行政管制。

据汤森路透的数据，今年截至9月16日，中国企业已经宣布或完成390桩总价值770亿美元的交易，数量是上年同期的两倍之多。

今年以来中国的全球并购交易规模已经突破2008年达到的704亿美元最高纪录。

工业交易规模最大，最具代表性的是中国化工集团公司以88.8亿美元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli) ，收购金额中包含倍耐力的债务在内。

今年的大型交易主要是中资企业购买海外金融服务业务，包括海航集团子公司渤海租赁 出资25.6亿美元收购飞机租赁公司Avolon Holdings。

张向晨称，截至2014年底，已有18,500家中国国内投资者在海外设立近30,000个企业，其中约77%在2014年实现盈利。

“国企和私企都在寻求购买能够产生强劲现金流、带来国际业务及市场份额的海外金融机构，”瑞银中国区主管钱于君(Eugene Qian)表示。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦)