中国投资：到2015年底中国对外投资总额料首次超越1万亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Rhodium Group驻纽约研究主管Thilo Hanesmann称，在中国经济放缓及市场出现剧烈波动的背景下，国内企业都在寻求收购海外品牌及技术，并且朝多元化发展。
中国政府已出台政策支持中国企业走出去，为海外交易提供财政奖励并取消相关行政管制。
据汤森路透的数据，今年截至9月16日，中国企业已经宣布或完成390桩总价值770亿美元的交易，数量是上年同期的两倍之多。
今年以来中国的全球并购交易规模已经突破2008年达到的704亿美元最高纪录。
工业交易规模最大，最具代表性的是中国化工集团公司以88.8亿美元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli) ，收购金额中包含倍耐力的债务在内。
今年的大型交易主要是中资企业购买海外金融服务业务，包括海航集团子公司渤海租赁 出资25.6亿美元收购飞机租赁公司Avolon Holdings。
张向晨称，截至2014年底，已有18,500家中国国内投资者在海外设立近30,000个企业，其中约77%在2014年实现盈利。
“国企和私企都在寻求购买能够产生强劲现金流、带来国际业务及市场份额的海外金融机构，”瑞银中国区主管钱于君(Eugene Qian)表示。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”