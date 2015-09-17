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市场报道 | 2015年 9月 17日 星期四 15:12 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑面临下跌风险，趋势线构成压力

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* 周三下跌后收在200日及21日均线下方，形势偏空

* 日线图上由8月高点0.7421延伸出来的趋势线持续构成压力，今日该趋势线切入位为0.7356

* 做多恐有危险，汇价可能会触及0.7235

* 这将低于9月8/9两日的双重底0.7241；昨日低点0.7266为支撑

* 技术图表：link.reuters.com/vem65w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 许娜)

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