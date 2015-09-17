国际油市：布兰特原油一周来首次升破50美元，因美库存下降和产量减少

新加坡辉立期货表示，库存下降是因“炼厂运营加快以及美国原油产量下降所致”。原油产量下降缓解了美国库存过剩的局面。

一些分析师表示，由于生产商开始减产，油市在经历了一年多的价格大跌后，可能已经触底。

Bernstein Research表示：“随着两位数百分比的资本支出降幅开始影响石油生产，非OPEC、非美国石油供应(例如也门、墨西哥、马来西亚、哥伦比亚和中国)已经见顶，目前正开始下降。”

生产商减产将导致到今年年底每日原油产量共减少4亿桶，但Bernstein Research也称，“尽管减产，但油市在2016年底之前都将是供应过剩的。”

石油交易员表示，他们担心亚洲经济减弱可能削弱石油需求，令市场供需恢复平衡的进程放缓。

日本8月出口增幅连续第二个月放缓，表明中国经济放缓的影响正在蔓延。

此外，交易员也在密切关注美联储是否会在今日稍晚决定升息。(完)

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