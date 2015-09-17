国际油市：布兰特原油一周来首次升破50美元，因美库存下降和产量减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新加坡辉立期货表示，库存下降是因“炼厂运营加快以及美国原油产量下降所致”。原油产量下降缓解了美国库存过剩的局面。
一些分析师表示，由于生产商开始减产，油市在经历了一年多的价格大跌后，可能已经触底。
Bernstein Research表示：“随着两位数百分比的资本支出降幅开始影响石油生产，非OPEC、非美国石油供应(例如也门、墨西哥、马来西亚、哥伦比亚和中国)已经见顶，目前正开始下降。”
生产商减产将导致到今年年底每日原油产量共减少4亿桶，但Bernstein Research也称，“尽管减产，但油市在2016年底之前都将是供应过剩的。”
石油交易员表示，他们担心亚洲经济减弱可能削弱石油需求，令市场供需恢复平衡的进程放缓。
日本8月出口增幅连续第二个月放缓，表明中国经济放缓的影响正在蔓延。
此外，交易员也在密切关注美联储是否会在今日稍晚决定升息。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/汪红英；审校 王洋/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”