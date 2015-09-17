全球金属：智利地震令一些矿区生产中断，供应风险重回铜市关注视线

他称，“出于各种不同理由，产出一再中断，这凸显出该市场的供应问题，而当存在宏观经济及中国经济成长疑虑时，供应问题可能会遭到忽视。”

若有报导称智利地震造成重大损害，短缺的情形可能会加剧。

地震发生后，智利国家铜业公司(Codelco) 已经中止规模庞大的Andina露天矿区作业，并将规模较小的Las Ventanas炼厂及冶炼部门员工疏散。该公司发文指出，基础设施并未损毁，也没有人员伤亡。

Antofagasta 表示，旗下Los Pelambres铜矿区已经停止作业，但也称初步证据显示未受重创。

全球最大铜矿Escondida的主要股东及运营商--必和必拓表示，其运营未受影响。在此同时，Teck Resources 则称，正在检视这场地震对于旗下Carmen de Andacollo露天铜矿的影响，但称“没有明显受创”。(完) (编译/审校 高琦/张明钧/许娜)