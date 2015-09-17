更新版 1-中国汇市：人民币收升至逾一周新高，习近平访美前汇率料持稳

* 人民币收盘升至逾一周新高 * 美联储不加息预期渐升，但尾市获利了结成交有所放大 * 外管局发布会继续传递稳定汇市信号 * 习近平访美在即，汇率难出方向 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月17日 - 人民币兑美元即期 周四随中间价收升至逾一周新高。交易员表示，近期中 间价波动收窄整体区域稳定，且市场倾向美联储本周不加息的气氛有所抬升，令国际美元承压，人民币略显强 势，尾市美元头寸获利了结，成交有所放大；估计在本月底国家主席习近平访美前，人民币料维持整体稳定。 他们并指出，早间外管局发布会继续向市场传递稳定汇率信号，随着汇改效果渐显，市场购汇情绪也继续 降低，当然央行仍需不时向市场提供美元流动性，但干预压力已明显降低，但少了客盘主导，市场交投兴趣不 高。 “尾盘大家也都take profit（止盈），（美元）价格也下来了些，没必要为了20个点，去冒200个点的风 险吧，大家头寸也都拿的比较轻。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员指出，今天因中间价小升，即期仍需央行维稳，当然部分隔夜头寸也在卖出，但人民币升 值的空间不会太大，暂时方向难觅。 国家外管局周四在新闻发布会上继续安抚市场，外管局官员在会上指出，汇率中间价形成机制的改革让以 往人民币贬值压力在改革初期得到释放，当前人民币汇率已经趋于稳定。近期跨期资金流动有波动但无异动， 不存在大规模资金外逃的情况。 外管局并称，任何透过钱庄做跨境资金交易的行为都面临巨大的风险，继续加大对违规行为的查处力度。 但对个人自身合法合理的用汇需求仍是有保证。针对近期政策不确定性，外管局指出，至今为止没有出台任何 限制购汇的新政策。 “继续向市场传递稳定汇率的信号，我估计在习主席访美前的这段时间，不大会继续出台什么措施吧，汇 率也是稳定为主。”交易员表示。 人民币兑美元即期成交量 为257亿美元，较上日231亿美元放大逾一成。历史最高成交量 为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 全球汇市方面，欧元兑美元周四回升至1.13美元上方，稍晚备受各界关注的美联储决议即将出炉，整体而 言各界预期美联储将不会升息。对于美联储措辞及决议种种组合的可能影响，交易商及分析师各持己见。[FRX /CN] 美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即 将尘埃落定。 招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，目前新兴市场的动荡更多是来自于美联储货币政策的不确定性，但 事实上美联储加息对于市场的影响可能早已被市场充分消化，且首次加息后继续快速加息的概率很低，美联储 加息“靴子落地”对新兴市场国家而言可能更为有利。 外管局最新公布的8月银行结售汇逆差2,745亿元人民币（等值 435亿美元），逆差数额较7月继续扩大。 其中，银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录以来最大。 外管局在随后并指出，8月代客结售汇逆差巨大，因为市场主体持汇意愿上升，市场主体优化本外币资产 负债摆布和贸易投资活动带来对外支付增加；但近期外汇收支变化主要受经济因素和市场因素主导，并未打破 跨境资金流动双向波动的格局。 中国外汇交易中心周四更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3670。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.366 6.3709 0.08% 中间价 6.367 6.3712 0.07% 成交额 256.9亿美元 231亿美 元 日内美元兑人民币相对于中 -0.06%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 60 6.3647 6.3707 今年以来升贬幅度 -2.54% 2005年汇改以来升贬幅度 30.01% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,245 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4072 6.403 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5865 6.5895 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)