版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 17:20 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收升至逾一周新高，习近平访美前汇率料持稳

* 人民币收盘升至逾一周新高
    * 美联储不加息预期渐升，但尾市获利了结成交有所放大
    * 外管局发布会继续传递稳定汇市信号
    * 习近平访美在即，汇率难出方向

 (新增收盘报价及更多评论)
    路透上海9月17日 - 人民币兑美元即期 周四随中间价收升至逾一周新高。交易员表示，近期中
间价波动收窄整体区域稳定，且市场倾向美联储本周不加息的气氛有所抬升，令国际美元承压，人民币略显强
势，尾市美元头寸获利了结，成交有所放大；估计在本月底国家主席习近平访美前，人民币料维持整体稳定。
    
    他们并指出，早间外管局发布会继续向市场传递稳定汇率信号，随着汇改效果渐显，市场购汇情绪也继续
降低，当然央行仍需不时向市场提供美元流动性，但干预压力已明显降低，但少了客盘主导，市场交投兴趣不
高。
    
    “尾盘大家也都take profit（止盈），（美元）价格也下来了些，没必要为了20个点，去冒200个点的风
险吧，大家头寸也都拿的比较轻。”一外资行交易员表示。
    
    一中资行交易员指出，今天因中间价小升，即期仍需央行维稳，当然部分隔夜头寸也在卖出，但人民币升
值的空间不会太大，暂时方向难觅。
        
    国家外管局周四在新闻发布会上继续安抚市场，外管局官员在会上指出，汇率中间价形成机制的改革让以
往人民币贬值压力在改革初期得到释放，当前人民币汇率已经趋于稳定。近期跨期资金流动有波动但无异动，
不存在大规模资金外逃的情况。 
    
    外管局并称，任何透过钱庄做跨境资金交易的行为都面临巨大的风险，继续加大对违规行为的查处力度。
但对个人自身合法合理的用汇需求仍是有保证。针对近期政策不确定性，外管局指出，至今为止没有出台任何
限制购汇的新政策。
    
    “继续向市场传递稳定汇率的信号，我估计在习主席访美前的这段时间，不大会继续出台什么措施吧，汇
率也是稳定为主。”交易员表示。
    
    人民币兑美元即期成交量 为257亿美元，较上日231亿美元放大逾一成。历史最高成交量
为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。
    
    全球汇市方面，欧元兑美元周四回升至1.13美元上方，稍晚备受各界关注的美联储决议即将出炉，整体而
言各界预期美联储将不会升息。对于美联储措辞及决议种种组合的可能影响，交易商及分析师各持己见。[FRX
/CN]
    
    美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即
将尘埃落定。
    
    招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，目前新兴市场的动荡更多是来自于美联储货币政策的不确定性，但
事实上美联储加息对于市场的影响可能早已被市场充分消化，且首次加息后继续快速加息的概率很低，美联储
加息“靴子落地”对新兴市场国家而言可能更为有利。
    
    外管局最新公布的8月银行结售汇逆差2,745亿元人民币（等值 435亿美元），逆差数额较7月继续扩大。
其中，银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录以来最大。 
    
    外管局在随后并指出，8月代客结售汇逆差巨大，因为市场主体持汇意愿上升，市场主体优化本外币资产
负债摆布和贸易投资活动带来对外支付增加；但近期外汇收支变化主要受经济因素和市场因素主导，并未打破
跨境资金流动双向波动的格局。

    中国外汇交易中心周四更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3670。外汇交易中心自8月24日开始，每天
五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
 在岸市场人民币兑美元       今日                    上日      升贬
 即期成交价格               6.366                   6.3709    0.08%
 中间价                     6.367                   6.3712    0.07%
 成交额                     256.9亿美元             231亿美   
                                                    元        
 日内美元兑人民币相对于中   -0.06%(上限±2%)        日高      日低
 间价最大波幅                                                 
 日内波动幅度(pips)         60                      6.3647    6.3707
 今年以来升贬幅度                                             -2.54%
 2005年汇改以来升贬幅度                                       30.01%
 1年期美元/人民币掉期升水<  1,245                             
 CNY1Y=CFXS>                                                  
    离岸人民币市场
 工具                  今日    上日
 CNH即期               6.4072  6.403
 一年期NDF <CNY1YNDFO  6.5865  6.5895
 R=>                           
    中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市
商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货
币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）     

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐