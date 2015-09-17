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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 16:05 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月17日

路透香港9月17日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:04时，1
 港元=0.8215人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为30.46%，低于上交易日收盘的33.31%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.52      4.80      1.15
 建设银行                                          5.45      5.56      1.19
 中国银行                                          3.89      3.57      1.33
 农业银行                                          3.15      3.09      1.24
 招商银行                                         17.56     18.82      1.14
 中信银行                                          6.09      4.76      1.56
 交通银行                                          6.24      5.65      1.34
 民生银行                                          8.76      7.61      1.40
 中国人寿                                         26.45     28.40      1.13
 中国平安                                         30.26     39.45      0.93
 中国太保                                         23.43     30.35      0.94
 中信证券                                         13.83     15.56      1.08
 新华人寿                                         36.24     33.90      1.30
 海通证券                                         12.84     11.88      1.32
 华能国际                                          8.98      8.90      1.23
 大唐发电                                          5.53      3.12      2.16
 华电国际                                          7.19      6.74      1.30
 中煤能源                                          6.31      3.27      2.35
 中国神华                                         15.28     12.74      1.46
 中国石油                                          8.57      5.85      1.78
 兖州煤业                                          8.69      3.92      2.70
 中国石化                                          4.95      5.28      1.14
 上海石化                                          6.89      3.14      2.67
 中海油服                                         16.83      8.59      2.38
 仪征化纤                                          8.04      2.54      3.85
 中国铝业                                          4.96      2.63      2.30
 江西铜业                                         14.09     10.88      1.58
 洛阳钼业                                         10.67      4.23      3.07
 紫金矿业                                          3.50      2.04      2.09
 马钢股份                                          3.43      1.87      2.23
 鞍钢股份                                          4.89      3.45      1.73
 重庆钢铁                                          3.16      1.26      3.05
 海螺水泥                                         18.48     24.40      0.92
 洛阳玻璃                                         22.21      4.77      5.67
 京城机电                                         13.29      5.40      3.00
 中联重科                                          5.13      3.04      2.05
 金隅股份                                          7.86      5.75      1.66
 中国国航                                          7.44      6.07      1.49
 东方航空                                          7.31      4.41      2.02
 南方航空                                          7.43      5.33      1.70
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.87
 中海集运                                          8.73      3.11      3.42
 中集集团                                         17.80     13.86      1.56
 中海发展                                         11.08      5.49      2.46
 宁沪高速                                          7.76      9.58      0.99
 深高速                                            5.87      5.15      1.39
 成渝高速                                          4.36      2.58      2.06
 皖通高速                                          9.11      6.56      1.69
 广深铁路                                          4.45      3.30      1.64
 中国南车                                         13.93      9.93      1.71
 中国交建                                         12.47     10.02      1.51
 中国铁建                                         14.88     11.40      1.59
 中国中铁                                         11.20      7.15      1.91
 长城汽车                                         26.70     23.70      1.37
 比亚迪                                           52.85     35.65      1.80
 广汽集团                                         18.52      5.66      3.98
 青岛啤酒                                         32.75     37.20      1.07
 白云山                                           25.65     20.20      1.55
 新华制药                                         12.15      5.00      2.96
 海信科龙                                          7.38      4.04      2.22
 南京熊猫                                         12.26      5.31      2.81
 晨鸣纸业                                          6.35      3.14      2.46
 上海医药                                         18.04     16.38      1.34
 中兴通讯                                         15.79     17.94      1.07
 东方电气                                         12.28      8.26      1.81
 潍柴动力                                          8.78      8.54      1.25
 东北电气                                          4.98      1.93      3.14
 广船国际                                         31.05     17.96      2.10
 经纬纺机                                         14.74     11.12      1.61
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.06
 一拖股份                                          8.90      4.61      2.35
 北辰实业                                          4.41      2.15      2.50
 创业环保                                          7.94      4.28      2.26
 中国中冶                                          7.79      2.86      3.32
 金风科技                                         14.00     13.54      1.26
 丽珠                                             69.45     40.00      2.11
 万科                                             13.10     16.54      0.96
 郑煤机                                            6.27      3.31      2.31
 大连港                                            4.87      2.48      2.39
 山东墨龙                                          7.09      2.68      3.22
 浙江世宝                                         29.00      6.23      5.67
 复星医药                                         23.23     25.10      1.13
 光大银行                                          4.15      3.43      1.47
 东江环保                                         15.80     11.52      1.67
 上海电气                                         11.10      4.25      3.18
 广发证券                                         13.30     15.42      1.05
 华泰证券                                         14.27     16.40      1.06
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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