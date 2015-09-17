路透伦敦9月17日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/加元：昨日能否守住上行通道/楔形的问题已有答案。退出此通道再次证明，当前涨势已气数已尽，更深度的下行修正已经拉开帷幕。接下来，汇价将测试跌穿55日移动均线区间，最终跌向1.29/1.28加元区域。平滑异同移动平均线(MACD)的明显背离也支持下行走势。

欧元/美元：昨日的下行尝试随后遭逆转，最终以基本持平局面收尾。市场基调依然偏空，但明显是在1.13美元左右等待美联储利率决定。今日可操作空间也在上升，目前处于55日和233日移动均线窄幅区间内，所以突破，尤其是下行突破，随时都可能发生。

欧元/瑞典克朗：突破周二高位9.3650成为昙花一现，因卖方迅速夺回控制权，推动汇价目前至新的低点。正如稍早前所指，当前C浪可能/应当在9.3275(已触及)或9.2700/50甚至9.1875结束。所以如果不能很好地从当前水平转为上行，则将可能下探9.2750/9.2700，然后重新确立新的修正低位。如果今日收于9.3730上方，则意味着已确立新的低点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1317 1.1289 0.25 -6.45 1.2097

美元/日圆 120.87 120.55 0.27 1.18 119.68

欧元/日圆 136.80 136.11 0.51 -5.80 144.77

美元/瑞郎 0.9668 0.9711 -0.44 -2.75 0.9941

英镑/美元 1.5510 1.5492 0.12 -0.40 1.5573

美元/加元 1.3189 1.3168 0.16 13.52 1.1618

澳元/美元 0.7176 0.7195 -0.26 -12.15 0.8168

新西兰元/美元 0.6350 0.6366 -0.25 -18.56 0.7797

欧元/瑞郎 1.0945 1.0965 -0.18 -8.99 1.2026

欧元/英镑 0.7296 0.7283 0.18 -5.92 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3414 9.3237 0.19 -0.72 9.4688

美元/挪威克朗 8.1172 8.1469 -0.36 8.63 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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