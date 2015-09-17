《汇市简讯》欧元/瑞郎在瑞士央行决议后下跌，但下档空间料有限

0802GMT * 在瑞士央行维持利率不变之后，欧元/瑞郎遭遇抛盘而走低 * 尽管瑞郎贬值，但仍严重高估 * 瑞士央行公布决议前，欧元/瑞郎报在1.0976，目前最低跌到1.094 8 * 不太可能扩大下跌，1.0940为一目均衡转换线支撑位 * 1.0916为周三拉回的低点，预料将在1.09-1.10间震荡 * 技术图表 link.reuters.com/fum65w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张荻)