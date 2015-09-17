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市场报道 | 2015年 9月 17日 星期四 16:15 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎在瑞士央行决议后下跌，但下档空间料有限

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    * 在瑞士央行维持利率不变之后，欧元/瑞郎遭遇抛盘而走低
    * 尽管瑞郎贬值，但仍严重高估 
    * 瑞士央行公布决议前，欧元/瑞郎报在1.0976，目前最低跌到1.094
8
    * 不太可能扩大下跌，1.0940为一目均衡转换线支撑位
    * 1.0916为周三拉回的低点，预料将在1.09-1.10间震荡
    * 技术图表 link.reuters.com/fum65w
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 张荻)

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