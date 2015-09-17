金属期市：伦敦期铜触及八周高位，受智利强震消息影响

智利国家铜业公司(Codelco)暂停了在Andina矿的露天作业，并在较小的Las Ventanas冶炼厂疏散工人。而安托法加斯塔矿业表示已暂时关闭了主要矿场Los Pelambres，将等到天亮再评估损失。

AME Group驻悉尼分析师Matt Fusarelli说：“鉴于(迄今)还没有实质性生产影响，事情将会很快过去。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及7月22日以来的最高每吨5,440.50美元，0754GMT时报每吨5,384.50美元，涨幅削减到0.1%。

必和必拓 表示公司在智利的矿场作业未受影响。

英美资源集团称旗下在智利的Los Bronces矿场和其它矿场运作正常，而KGHM 也表示旗下合资矿场Sierra Gorda未受负面影响。

中国股市收跌，拖累了基本金属价格。

上海期铜盘中一度攀升近2%，但收盘时涨幅缩窄至0.9%，报每吨40,990元人民币。

其它金属方面，LME期锌 下跌1.5%，期镍 下跌1.7%。(完)

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