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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 16:37 BJT

《全球汇市》美元面临些许压力，美联储决议公布在即

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1333 1.1289 0.39 -6.32 1.2097

美元/日圆 120.87 120.55 0.27 1.18 119.68

欧元/日圆 136.97 136.11 0.63 -5.68 144.77

美元/瑞郎 0.9667 0.9711 -0.45 -2.76 0.9941

英镑/美元 1.5493 1.5492 0.01 -0.51 1.5573

美元/加元 1.3194 1.3168 0.20 13.57 1.1618

澳元/美元 0.7163 0.7195 -0.44 -12.30 0.8168

新西兰元/美元 0.6343 0.6366 -0.36 -18.65 0.7797

欧元/瑞郎 1.0960 1.0965 -0.05 -8.86 1.2026

欧元/英镑 0.7314 0.7283 0.43 -5.69 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3415 9.3237 0.19 -0.72 9.4688

美元/挪威克朗 8.1089 8.1469 -0.47 8.52 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/刘秀红/汪红英/许娜/蔡美珍/王洋)

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