日本金融：上周外资卖超现货日股创1987年10月黑色星期一以来最高

路透东京9月17日 - 根据交易所资料显示，上周外资卖超日本现货股票金额触及1987年10月黑色星期一以来最高，因日本股市极度剧烈震荡，影响外资信心，进而出脱风险较高资产。

外资在之前四周皆卖超日股，在9月7-11日当周，卖超1.034万亿(兆)日圆(86亿美元)现货日股。日本交易所集团(JPX)周四公布的资料显示，这是黑色星期一以来最大单周卖超金额。

上周日本股市巨幅震荡，因投资人累积大量空仓后，又进行空头回补。上周二日经指数 将今年以来涨幅尽数回吐，但次日又飙涨7.7%，创下近七年来单日最大涨幅。

由于担心中国经济成长放缓及其对全球经济的冲击，令外资草木皆兵，而本周的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议可能升息，亦打击信心。

“很多外资被极度剧烈震荡吓到，削减在日股的多头部位，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura指出。“日本市场变成一个沽出的好对象，因为它是少数今年还有涨幅的市场之一。”(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)