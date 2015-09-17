日本金融：上周外资卖超现货日股创1987年10月黑色星期一以来最高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月17日 - 根据交易所资料显示，上周外资卖超日本现货股票金额触及1987年10月黑色星期一以来最高，因日本股市极度剧烈震荡，影响外资信心，进而出脱风险较高资产。
外资在之前四周皆卖超日股，在9月7-11日当周，卖超1.034万亿(兆)日圆(86亿美元)现货日股。日本交易所集团(JPX)周四公布的资料显示，这是黑色星期一以来最大单周卖超金额。
上周日本股市巨幅震荡，因投资人累积大量空仓后，又进行空头回补。上周二日经指数 将今年以来涨幅尽数回吐，但次日又飙涨7.7%，创下近七年来单日最大涨幅。
由于担心中国经济成长放缓及其对全球经济的冲击，令外资草木皆兵，而本周的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议可能升息，亦打击信心。
“很多外资被极度剧烈震荡吓到，削减在日股的多头部位，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura指出。“日本市场变成一个沽出的好对象，因为它是少数今年还有涨幅的市场之一。”(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”