中国新债：青海省下周四将招标发行总额29亿元一般地方债

路透上海9月17日 - 中国青海省财政厅周四公告，将于下周四(24日)招标发行总额29亿元人民币的一般地方债，期限包括三、五、七、10年。

上述一般债券全部为置换债券，三年期计划发行规模为5亿元，五年、七年和10年计划发行规模均为8亿元。

该期债券招标时间为9月24日上午9:30-10:10，自9月25日起开始发行并计息，9月29日发行结束。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮0-15%之间。

大公国际资信评估有限公司对上述债券信用评级均为AAA级。

今日稍早浙江发行了233亿元的四期一般地方债，中标利率分别为2.98%、3.27%、3.38%和3.43%，其中三年期利率落于投标区间下限，五年和10年上浮10个bp（基点），七年上浮4个bp；而随后招标的三至10年四期专项地方债中标利率全部落于下限。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。

上周四(10日)招标的江苏一般债，中标利率上浮幅度已扩至30个基点(bp)；该省稍后招标的专项债三年期品种中标利率3.27%，较下限上浮31个bp，续创今年以来公开招标地方债，除流标一期外的上浮幅度新高。

而8月7日招标的辽宁10年专项债未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。(完)

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