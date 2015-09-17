《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.28%略低二级，市场趋稳需求料平稳

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(18日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.23%-2.30%

* 预测均值：2.28%(按各家机构预测值平均)

路透北京9月17日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，近期现券市场整体趋稳，资金面保持偏松态势，预计明日国债需求料中规中矩，中标利率或仅略低于二级，预测均值为2.28%。

“一年国债的看点比较少，因为绝对收益比较低，配置盘也比较稳定。”北京一银行交易员说，“现在看跨季资金开始有些涨的苗头，不过我觉得影响不到这些配置盘。所以就基本持平二级，因为走量所以大概率略低二级一点。”

一国有大行交易员亦表示，目前收益率曲线已然很陡，短端大幅下行空间并不是很大，明日一年期国债招标结果估计会贴着二级走。

今日上午河北招标的四期一般地方债中标利率均较下限上浮20bp，但下午浙江两批债表现不一，其中专项地方债利率全部落于下限，但一般地方债中三年期落于下限，五年和10年则分别上浮了10个bp，七年上浮4个bp。

进出口银行今日上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为2.6473%；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.8153%。对应投标倍数分别为3.82倍和3.01倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为2.3330%。

明日招标新债为财政部今年第20期附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。