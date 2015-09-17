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市场报道 | 2015年 9月 17日 星期四 16:59 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在英国零售销售数据公布后料回探1.5483

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    * 英国公布零售销售数据后，英镑恐有跌至1.5483美元之虞
    * 英国8月扣除燃料之后的零售销售年增率低于预期 
    * 整体零售销售为较上年同期成长3.7%，低于预估的3.8%；排除燃料
后的零售销售同比成长3.5%，低于预估的3.9%。7月零售销售下修0.1%
    * 1.5483为从周三高点1.5528拉回的低点，下方支撑为1.5471
    * 英国零售销售公布前的高点为1.5527   (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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