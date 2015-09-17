《汇市简讯》英镑/美元在英国零售销售数据公布后料回探1.5483

0849GMT * 英国公布零售销售数据后，英镑恐有跌至1.5483美元之虞 * 英国8月扣除燃料之后的零售销售年增率低于预期 * 整体零售销售为较上年同期成长3.7%，低于预估的3.8%；排除燃料 后的零售销售同比成长3.5%，低于预估的3.9%。7月零售销售下修0.1% * 1.5483为从周三高点1.5528拉回的低点，下方支撑为1.5471 * 英国零售销售公布前的高点为1.5527 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)