台湾债市：10年券随美债殖率挫低，因FED未升息市场料央行可能降息

路透台北9月18日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周五早盘大幅走低。交易员表示，受到美国联邦储备局(FED)维持利率不变致美债殖利率重挫，及市场预期台湾央行下周四降息机率升高，引爆大量空单回补，促使殖利率大跳水。

他们指出，由于FED主席叶伦称忧心全球经济，台湾经济基本面亦不佳，料下周央行有望降息，债市气氛转为偏多，早盘殖利率一路狂杀；惟随殖利率开低急挫，吸引先前在1.25%上方买入的银行及大型金融机构获利了结。

〞空单认输了，一大早疯狂回补，有些银行开始杀出来，先行获利了结。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，美国FED升息与否不确定因素消除，下周观察重点在央行是否降息，但因没有人能猜透央行心思，料市场将趋观望。

惟他称，因早盘10年券104/12期及五年券104/09 殖利率同步大跳水，市场气氛已偏多，空方力道则明显减弱，料逢高买盘接手意愿将增强。

早盘104/12期公债殖利率最低跌至1.1980%；五年期104/05期殖利率一度急挫，最低跌至0.8100%。

美联储周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。决定公布后，美国两年期公债收益率急跌约13个基点，至近两周低点0.68%。

交易商预估下周一交易区间在1.19-1.25%。

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