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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 16:00 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率收盘大跌，因FED按兵不动市场料央行将降息

* 指标10年公债殖利率收盘大跌，终止连五升并创逾一周新低
    * 下周一有望续跌，惟至1.168%标债利率附近卖压沉重
    * 料下周104/12期主要区间在1.17-1.20%

    路透台北9月18日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周五收盘大跌，终止连五日收升，创
逾一周新低；交易员指出，因美国联邦储备理事会(FED)维持利率不变，带动美债殖利率重挫，加上市场反应
台湾央行下周四将降息期待，空单被迫回补，上演轧空行情，致殖利率大跳水。
    
    他们指出，美国FED决议按兵不动，今天台股又呈震荡格局，使短线台债没有看空的理由，激励殖利率下
挫，让空方急的如热锅上的蚂蚁，纷纷进场回补；料下周一殖利率可望持续走低，短线满足点在1.17%上方，
观察重点则在央行周四的利率决议。
    
    〞下礼拜就看央行表演了，如果不降息台债殖利率的弹幅会很大。〞一位大型证券商主管说。
    
    他表示，今天104/12期公债殖利率大跳水，除反应美FED未升息，大部分因素是反应央行下周将降息的期
待；因此，届时即使央行降息，殖利率续挫空间应已有限，尤其是在触及1.168%的标债利率时就会面临沉重的
卖压。
    
    路透周五最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台
湾央行下周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。 
    
    他认为，接下来104/12期公债殖利率要回落到8月25日的1.025%历史新低的机率，就像央行升息的一样低
。
 
    周五104/12期公债殖利率以盘中最低水准作收，收盘报1.1888%，创逾一周新低；前低为9月10日的1.1920
%。
    
    而在五年券104/09 殖利率方面，今天收在0.8100%，下跌6.79个基点；成交量则扩大至36亿
台币。
    
    交易员预估，下周一104/12期殖利率区间暂看在1.17-1.20%。 
                                
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  -6.63      1.1888%   1.1888-1.2200%     196.50
 
    
    本周全球重要经济事件和数据包括为美国8月领先指标。
    
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10       104/5                        1.2220
          5       104/9                        0.8100
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                        0.5200
 (完)      

 (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)

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