台湾债市：指标10年券殖利率收盘大跌，因FED按兵不动市场料央行将降息

* 指标10年公债殖利率收盘大跌，终止连五升并创逾一周新低 * 下周一有望续跌，惟至1.168%标债利率附近卖压沉重 * 料下周104/12期主要区间在1.17-1.20% 路透台北9月18日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周五收盘大跌，终止连五日收升，创 逾一周新低；交易员指出，因美国联邦储备理事会(FED)维持利率不变，带动美债殖利率重挫，加上市场反应 台湾央行下周四将降息期待，空单被迫回补，上演轧空行情，致殖利率大跳水。 他们指出，美国FED决议按兵不动，今天台股又呈震荡格局，使短线台债没有看空的理由，激励殖利率下 挫，让空方急的如热锅上的蚂蚁，纷纷进场回补；料下周一殖利率可望持续走低，短线满足点在1.17%上方， 观察重点则在央行周四的利率决议。 〞下礼拜就看央行表演了，如果不降息台债殖利率的弹幅会很大。〞一位大型证券商主管说。 他表示，今天104/12期公债殖利率大跳水，除反应美FED未升息，大部分因素是反应央行下周将降息的期 待；因此，届时即使央行降息，殖利率续挫空间应已有限，尤其是在触及1.168%的标债利率时就会面临沉重的 卖压。 路透周五最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台 湾央行下周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。 他认为，接下来104/12期公债殖利率要回落到8月25日的1.025%历史新低的机率，就像央行升息的一样低 。 周五104/12期公债殖利率以盘中最低水准作收，收盘报1.1888%，创逾一周新低；前低为9月10日的1.1920 %。 而在五年券104/09 殖利率方面，今天收在0.8100%，下跌6.79个基点；成交量则扩大至36亿 台币。 交易员预估，下周一104/12期殖利率区间暂看在1.17-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -6.63 1.1888% 1.1888-1.2200% 196.50 本周全球重要经济事件和数据包括为美国8月领先指标。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2220 5 104/9 0.8100 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5200 (完) (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)