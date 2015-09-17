瑞士央行周四维持其负利率的政策不变，并寻求削弱“明显高估”的瑞郎，不过其预计 在低油价的影响下，将迎来一波较预期严重的通缩。瑞士央行在季度政策会议上维持三个月 LIBOR目标区间在负1.25%至负0.25%不变，同时继续对存放在央行的一些现金存款征收0.75% 的利率。瑞士央行表示，尽管瑞郎最近稍有贬值，但汇价仍然过强。 欧洲央行(ECB)在经济报告中称，欧元区经济增长和通胀低于预期的风险上升，但现在 断言这是否会危及中期通胀前景还有些过早。报告称，欧元区经济增长将会继续，但速度慢 于先前的预估，此外ECB准备采取行动，使通胀持续上升并迈向略低于2%的中期目标。 英国央行总裁卡尼重申，有关是否开始升息的决定，将在年底前后变得更明朗化；另外 两位央行政策委员的语气听上去更接近投票支持行动。卡尼在提交给议会的年度报告中表示 ，英国经济的强势或许意味着，有关利率的决定将在年底前后变得更明确。这一观点是他在 7月首次提出，又在8月给予重申。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯的态度则更为迫切，称利率有必要在不太遥 远的未来调升，并表示如果说英国经济存在闲置产能，那也非常有限。另一位MPC委员威尔 周三对议员表示，他的观点与唯一一位今年投票支持升息的委员麦卡弗蒂的想法极其类似。 韩国央行总裁李柱烈表示，其预计美联储将会以逐渐的步伐加息，但称对于资本外流的 担忧是韩国央行货币政策的一个重要考量。李柱烈对韩国国会一委员会表示，目前1.50%的 央行政策利率还没有到下限，不过他拒绝表态政策利率是否及何时会下调、以及会下调到什 么水平。 印尼央行维持指标利率在7.50%不变，称利率水平符合今明两年控制通胀的努力。印尼 央行的利率决定与路透调查访问的18位分析师的预期一致。该央行正尽力在汇率稳定和经济 增长之间达到平衡。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 张明钧)