香港经济：全球动力排名降至26位，科技排名落后其他亚太国家--研究

路透香港9月17日 - 审计及谘询机构致同（Grant Thornton）周四发表全球动力指数的研究显示，香港的全球排名下跌10级至第26位，而科学与科技的排名落后于其他亚太国家。

致同指出，虽然香港仍属其中一个业务增长最具动力的地区，但其全球排名下跌10级至第26位，于亚太区排行第8位。被评为于全球经济体系中最具动力的新加坡、第3位的澳洲与第9位的台湾分别位列亚太区的首三位。中国的全球排名则下跌11级至第14位。

香港在营商环境方面表现最好，对外贸易及汇率制度和控制更位列于首。低失业率使得劳动和人力资源方面亦有所进步，不过由于劳工短缺，部分企业对新员工流失率高表示担忧。

致同香港主管合伙人林敬义说，“劳动和人力资源一向是评核经济体系竞争力的重要指标。若不稳定的就业已成年轻人才（包括大学毕业生）的习惯，这绝对不是有利于我们经济发展的兆头。希望年轻人才可就此三思，而雇主也可审视其工作环境与激励机制是否足以吸引和留住优秀的员工。”

香港在科学与科技范畴排名明显落后于其他亚太国家，于全球排行第42位，越南全球排名跃升12级至第44位，中国则排行第16位。而韩国、日本和台湾则位列亚太区之首三位。

林敬义说，某程度上，宽频用户数目之增长放缓拖累了香港的整体得分。然而，香港拥有完善的电讯网络，亦具备世界上数一数二的互联网基础设施，家庭宽频普及率达83.4%为全球最高水平，香港有迫切性于科学与科技上投入更多，并鼓励本地创作走向世界。

“政府不应单靠集中增加研发的投资，应该创建一个有利于高科技企业及初创企业的市场环境，从而促进香港经济发展迈向新的里程。”他说。

全球动力指数由致同会计师事务所与经济学人智库共同制定的年度研究项目，为60个世界最大的经济体系过去12个月的企业成长环境进行评级，排名主要是根据营商环境、科学与科技、劳动和人力资源、经济与增长，以及融资环境五个范畴来厘定。

在各项指标中，新加坡于融资环境方面的表现比其他经济体系优胜，在各个增长范畴之排名均不低于25，足见其环境对动力营商发展非常有利。澳洲于劳动市场（全球排行第3）和营商环境（全球排行第4）方面表现出色。台湾于科技与劳动市场均位列十大。中国则在经济及增长方面全球排名第1。

林敬义称，“虽然近期中国股市面临下行压力，惟其经济仍维持稳定的增长，依然是全球经济增长的主要动力之一。纵然近期出口放缓备受关注，我们仍相信中国面临的机遇大于挑战。”（完）