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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 17:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨3.2%，受油价及铜价急升激励

油价周三最高上涨6%，因美国原油库存降幅大于预期，但周四油价跌破每桶50美元，因疲软的日本经济数据给全球增长前景敲响了警钟。

伦铜周四升至近两个月高点，因智利发生大地震后，引发供应中断疑虑，但中国经济疑虑挥之不去，令铜价回落。

“但TOCOM期胶涨幅受限，因投资者希望在美国利率决定公布前削减仓位，”该交易员说。

上海期交所主力1月期胶合约 上涨35元人民币，收报每吨11,645元(1,829.11美元)。

新加坡商品交易所近月10月期胶 最新报每公斤124.9美分，下跌0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王洋/张明钧)

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